Главная Теннис Новости

«Не хочу так страдать». Киз — о настрое на сезон после поражения на Australian Open

Комментарии

Девятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз подвела итоги Australian Open — 2026, а также поделилась настроем на сезон после того, как не смогла защитить титул в Мельбурне. Американка потеряет 1760 очков и опустится минимум на 15-ю строчку рейтинга.

«Проиграть, оставаясь действующей чемпионкой, гораздо приятнее, потому что это значит, что ты уже выигрывала. Нет чувства конца света после этого поражения. Как я сказала, впереди 11 месяцев сезона, много поводов для гордости, так что выйду и поработаю над новыми вещами, чтобы внедрить их на следующем турнире. Конечно, ухожу разочарованной, но стараюсь не зацикливаться на каждом выигрыше или поражении, не хочу так страдать на этом этапе карьеры», — сказала Киз на пресс-конференции.

Комментарии
