Арина Соболенко — Ива Йович: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Australian Open
В ночь с 26 на 27 января в Мельбурне состоится встреча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026, где четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с американкой Ивой Йович, занимающей в рейтинге WTA 27-ю строчку. Матч начнётся не ранее 3:30 мск.
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
27
Ива Йович
И. Йович
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Соболенко и Йович на Australian Open. Девушки впервые сыграют друг с другом на уровне WTA.
Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).
Комментарии
