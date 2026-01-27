Арина Соболенко — Ива Йович: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Australian Open

В ночь с 26 на 27 января в Мельбурне состоится встреча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026, где четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с американкой Ивой Йович, занимающей в рейтинге WTA 27-ю строчку. Матч начнётся не ранее 3:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Соболенко и Йович на Australian Open. Девушки впервые сыграют друг с другом на уровне WTA.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).