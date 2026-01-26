Скидки
Александр Зверев — Лёнер Тьен: во сколько начало, где смотреть 1/4 финала Australian Open 2026

В ночь на 27 января олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сразится с 29-м номером мирового рейтинга из США Лёнером Тьеном за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2026. Матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 5:30 мск.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:30 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Зверев и Тьен дважды встречались на уровне ATP, оба раза – в 2025 году. Тьен в двух сетах обыграл Зверева на турнире в Акапулько, а Александр взял реванш в трёх сетах в первом круге «Ролан Гаррос».

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
