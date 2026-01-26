Александр Зверев — Лёнер Тьен: во сколько начало, где смотреть 1/4 финала Australian Open
Поделиться
В ночь на 27 января олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сразится с 29-м номером мирового рейтинга из США Лёнером Тьеном за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2026. Матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 5:30 мск.
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:30 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Зверев и Тьен дважды встречались на уровне ATP, оба раза – в 2025 году. Тьен в двух сетах обыграл Зверева на турнире в Акапулько, а Александр взял реванш в трёх сетах в первом круге «Ролан Гаррос».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 января 2026
-
01:08
-
00:48
-
00:37
-
00:28
-
00:28
-
00:04
- 26 января 2026
-
23:48
-
23:44
-
23:31
-
23:02
-
23:01
-
22:49
-
22:41
-
22:09
-
22:00
-
21:46
-
21:41
-
20:58
-
20:44
-
20:34
-
20:19
-
20:06
-
19:39
-
19:33
-
19:31
-
19:16
-
19:02
-
19:02
-
18:52
-
18:48
-
18:32
-
18:21
-
18:12
-
18:06
-
17:49