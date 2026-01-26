Александр Зверев — Лёнер Тьен: во сколько начало, где смотреть 1/4 финала Australian Open

В ночь на 27 января олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сразится с 29-м номером мирового рейтинга из США Лёнером Тьеном за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2026. Матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 5:30 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Зверев и Тьен дважды встречались на уровне ATP, оба раза – в 2025 году. Тьен в двух сетах обыграл Зверева на турнире в Акапулько, а Александр взял реванш в трёх сетах в первом круге «Ролан Гаррос».