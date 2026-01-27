Скидки
«Давно хочу тостер Smeg». Инглис рассказала, на что потратит призовые AO-2026

Комментарии

168-я ракетка мира австралийская теннисистка Мэддисон Инглис рассказала, на что потратит призовые, заработанные на Australian Open — 2026. В четвёртом круге спортсменка проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 0:6, 3:6.

Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 11:15 МСК
Мэддисон Инглис
168
Австралия
Мэддисон Инглис
М. Инглис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Это большие деньги, это круто, и я точно вложу бо́льшую часть обратно в свой теннис. Хочу, чтобы за границей со мной были люди, которые помогают и поддерживают – иногда это семья или друзья. Сезон длинный, а с такой поддержкой недели проходят легче. Я обожаю шопинг, так что наверняка куплю что-то классное. Давно хочу тостер Smeg, так что это будет моя награда, и, может, ещё чайник», — сказала Инглис на пресс-конференции.

В Мельбурне Мэддисон Инглис заработала $ 323,088 за игру в одиночном разряде и $ 15,204 – за пару.

