«Давно хочу тостер Smeg». Инглис рассказала, на что потратит призовые AO-2026
168-я ракетка мира австралийская теннисистка Мэддисон Инглис рассказала, на что потратит призовые, заработанные на Australian Open — 2026. В четвёртом круге спортсменка проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 0:6, 3:6.
Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 11:15 МСК
168
Мэддисон Инглис
М. Инглис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Это большие деньги, это круто, и я точно вложу бо́льшую часть обратно в свой теннис. Хочу, чтобы за границей со мной были люди, которые помогают и поддерживают – иногда это семья или друзья. Сезон длинный, а с такой поддержкой недели проходят легче. Я обожаю шопинг, так что наверняка куплю что-то классное. Давно хочу тостер Smeg, так что это будет моя награда, и, может, ещё чайник», — сказала Инглис на пресс-конференции.
В Мельбурне Мэддисон Инглис заработала $ 323,088 за игру в одиночном разряде и $ 15,204 – за пару.
