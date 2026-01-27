Карлос Алькарас — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Australian Open

Сегодня, 27 января, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сразится с шестым номером мирового рейтинга австралийцем Алексом де Минором за выход в полуфинал Australian Open – 2026. Их встреча поставлена последним, четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся ориентировочно в 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Алекс де Минор в четвертьфинале Australian Open – 2026.

Алькарас ведёт 5-0 по личным встречам (2-0 на харде). Он обыгрывал де Минора на грунте Барселоны в 2022 и 2025 годах, на траве Лондона в 2023-м, на крытом харде в Роттердаме-2025 и на групповом этапе Итогового чемпионата ATP — 2025.