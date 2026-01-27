«Невероятная поддержка». Янник Синнер опубликовал пост после выхода в 1/4 финала AO
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 опубликовал пост, где поблагодарил болельщиков за поддержку.
Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 10:15 МСК
25
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 2
|
|6
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Невероятная поддержка сегодня, спасибо всем. Увидимся в четвертьфинале», — написал Синнер в социальных сетях.
В четвёртом круге Australian Open Синнер обыграл соотечественника Лучано Дардери со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2). За выход в полуфинал Янник поспорит с американцем Беном Шелтоном (седьмой в рейтинге).
Синнер является действующим обладателем титула соревнований в Мельбурне. Его победная серия на этом турнире уже достигла 18 матчей (это пятый показатель в Открытой эре).
