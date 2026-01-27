Скидки
Теннис

Арина Соболенко назвала двух легенд тенниса, с которыми хотела бы сыграть в паре

Арина Соболенко назвала двух легенд тенниса, с которыми хотела бы сыграть в паре
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в небольшой викторине.

– Что бы вы предпочли выиграть – Уимблдон или «Ролан Гаррос»?
– Ну ребята, вы не можете так ставить вопрос. Я предпочту оба. Давайте придерживаться этой моей позиции.

– Если бы вы могли разработать дизайн своего платья на следующий турнир «Большого шлема», какой элемент точно был бы в нём?
– Думаю, я бы добавила немного блёсток.

– Кто ваш партнёр мечты в парном разряде?
– Я всегда хотела сыграть с Мартиной Навратиловой или Штеффи Граф. Думаю, с ними было бы весело. А ещё я могла бы получить от них ценные советы и поучиться у них, — сказала Соболенко в видео TNT Sports.

