«Повезло со временем закрытия крыши». Кэхилл — о судорогах Синнера в матче со Спиццирри

Даррен Кэхилл, тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Янника Синнера, высказался о судорогах итальянца в матче с американцем Элиотом Спиццирри и применении правила о жаре, которое привело к закрытию крыши.

«Очевидно, что Яннику повезло со временем закрытия крыши. Вся команда знала, что в какой-то момент матч прервут по этой причине. Поэтому наша главная задача была — чтобы он продержался как можно дольше до конца третьего сета. Было ясно, что будет пауза на 10 минут независимо от того, закроют крышу или нет. Скажу, что работаю с ним уже давно. А то, что он сделал на днях, — одна из самых впечатляющих его игр, что я видел, по тому, как он себя вёл.

Когда он вернулся на корт после того, как крышу закрыли, у него всё ещё были судороги по всему телу. Тем не менее он довёл матч до конца. Мы невероятно гордимся им за ту отличную работу, что он проделал в критической ситуации», — приводит слова Кэхилла Ubitennis.