Янник Синнер показал, как проходит его выходной на Australian Open — 2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал на своей странице в соцсети X видео, где собрал основные моменты своего выходного дня на Australian Open – 2026.

Ранее Синнер (2) стал четвертьфиналистом Australian Open (в третий раз подряд), в 1/8 финала со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) обыграв соотечественника Лучано Дардери (22). Следующим соперником Янника станет седьмая ракетка мира американец Бен Шелтон (8).

Синнер является действующим обладателем титула на Открытом чемпионате Австралии. Его победная серия на этом турнире уже достигла 18 матчей (это пятый показатель в Открытой эре).