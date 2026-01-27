Кори Гауфф — Элина Свитолина: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Сегодня, 27 января, пройдёт четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2026, где двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф встретится с украинкой Элиной Свитолиной (12-я в рейтинге). Встреча начнётся не ранее 11:00 мск.
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:00 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
|1
|2
|3
|
|
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).
