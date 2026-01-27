Скидки
Теннис

Семь чемпионов турниров «Большого шлема» вышли в 1/4 финала Australian Open — 2026

Комментарии

Семь чемпионов (трое мужчин и четыре женщины) турниров «Большого шлема» вышли в четвертьфиналы одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

Мужчины:

  • Новак Джокович (Сербия, 24 «Шлема»);
  • Карлос Алькарас (Испания, шесть «Шлемов»);
  • Янник Синнер (Италия, четыре «Шлема», действующий чемпион AO).

Женщины:

  • Ига Швёнтек (Польша, шесть «Шлемов»);
  • Арина Соболенко (Беларусь, четыре «Шлема»);
  • Кори Гауфф (США, два «Шлема»);
  • Елена Рыбакина (Казахстан, один «Шлем»).

Женский финал Australian Open — 2026 пройдёт 31 января, мужской назначен на 1 января.

