Семь чемпионов турниров «Большого шлема» вышли в 1/4 финала Australian Open — 2026

Семь чемпионов (трое мужчин и четыре женщины) турниров «Большого шлема» вышли в четвертьфиналы одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии – 2026.
Мужчины:
- Новак Джокович (Сербия, 24 «Шлема»);
- Карлос Алькарас (Испания, шесть «Шлемов»);
- Янник Синнер (Италия, четыре «Шлема», действующий чемпион AO).
Женщины:
- Ига Швёнтек (Польша, шесть «Шлемов»);
- Арина Соболенко (Беларусь, четыре «Шлема»);
- Кори Гауфф (США, два «Шлема»);
- Елена Рыбакина (Казахстан, один «Шлем»).
Женский финал Australian Open — 2026 пройдёт 31 января, мужской назначен на 1 января.
