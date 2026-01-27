Рыбакина рассказала о своей тактике на предстоящий матч со Швёнтек на Australian Open
Представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с полькой Игой Швёнтек в четвертьфинале Australian Open — 2026.
Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:30 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Мы много раз играли друг против друга в прошлом, и я понимаю, что именно мне нужно, чтобы противостоять ей. Я должна сохранять агрессивный стиль и постоянно искать свои удары. Когда мы играли здесь раньше, всегда было очень жарко, поэтому мяч летал так же, как и сегодня. Посмотрим, какими будут условия и кто в итоге одержит победу. Безусловно, для меня ключевой акцент — подача. Это фундамент, который позволит мне и дальше действовать агрессивно», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.
Встреча между Рыбакиной и Швёнтек состоится 28 января.
