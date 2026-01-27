«Нет сложных размышлений». Швёнтек — о выступлениях фаворитов на Australian Open — 2026

Полька Ига Швёнтек высказалась о стабильных выступлениях фаворитов на Australian Open – 2026.

«У меня нет каких-то сложных размышлений на этот счёт. Это позитивно для болельщиков, потому что они могут дольше поддерживать одних и тех же игроков. У теннисистов, которые находятся наверху, обычно больше поклонников, и это хорошо для тенниса. Но каждый турнир особенный, каждый турнир «Большого шлема» отличается от других. Это не то, о чём я много думаю», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

В четвертьфинал Australian Open – 2026 вышли Арина Соболенко (Беларусь, 1), Ива Йович (США, 29), Елена Рыбакина (Казахстан, 5), Ига Швёнтек (Польша, 2), Кори Гауфф (США, 3), Элина Свитолина (Украина, 12), Джессика Пегула (США, 6) и Аманда Анисимова (США, 4).