Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нет сложных размышлений». Швёнтек — о выступлениях фаворитов на Australian Open — 2026

«Нет сложных размышлений». Швёнтек — о выступлениях фаворитов на Australian Open — 2026
Комментарии

Полька Ига Швёнтек высказалась о стабильных выступлениях фаворитов на Australian Open – 2026.

«У меня нет каких-то сложных размышлений на этот счёт. Это позитивно для болельщиков, потому что они могут дольше поддерживать одних и тех же игроков. У теннисистов, которые находятся наверху, обычно больше поклонников, и это хорошо для тенниса. Но каждый турнир особенный, каждый турнир «Большого шлема» отличается от других. Это не то, о чём я много думаю», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

В четвертьфинал Australian Open – 2026 вышли Арина Соболенко (Беларусь, 1), Ива Йович (США, 29), Елена Рыбакина (Казахстан, 5), Ига Швёнтек (Польша, 2), Кори Гауфф (США, 3), Элина Свитолина (Украина, 12), Джессика Пегула (США, 6) и Аманда Анисимова (США, 4).

Материалы по теме
Рыбакина — в четвертьфинале AO! Там она сыграет с экс первой ракеткой мира Швёнтек
Рыбакина — в четвертьфинале AO! Там она сыграет с экс первой ракеткой мира Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android