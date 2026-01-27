Скидки
Главная Теннис Новости

Только один участник 1/4 финала в мужском одиночном AO-2026 не входит в топ-8 рейтинга ATP

Комментарии

Сегодня, 27 января, стартуют матчи 1/4 финала турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде. Отметим, в восьмёрку сильнейших в данном соревновании вошли семь из восьми лучших игроков рейтинга ATP.

Только один участник четвертьфинала не входит в топ-8 мирового рейтинга — это 20-летний Лёнер Тьен из США, находящийся на 29-й строчке. Отметим, по ходу турнира в четвёртом круге американец выбил россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:0, 6:3.

Участники четвертьфинала мужского одиночного Australian Open 2026 по рейтингу:

1. Карлос Алькарас (Испания);
2. Янник Синнер (Италия);
3. Александр Зверев (Германия);
4. Новак Джокович (Сербия);
5. Лоренцо Музетти (Италия);
6. Алекс де Минор (Австралия);
7. Бен Шелтон (США);
...
29. Лёнер Тьен (США).

Отметим, из топ-8 в четвертьфинал не попал только восьмая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альссим, который досрочно завершил участие в турнира, снявшись с матча первого круга из-за повреждения.

Семь чемпионов турниров «Большого шлема» вышли в 1/4 финала Australian Open — 2026
Комментарии
