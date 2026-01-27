Анна Пушкарёва вышла в 1/8 финала юниорского Australian Open

На Australian Open продолжаются матчи юношеского одиночного турнира среди девушек. В ночь с 26 на 27 января две россиянки провели свои матчи 1/16 финала турнира. Анна Пушкарёва со счётом 6:3, 6:2 обыграла представительницу Австралии Аиши Дас.

Анастасия Лизунова, в свою очередь, проиграла американке Теа Фродин со счётом 5:7, 4:6 и завершила участие в турнире.

Ранее барьер 1/16 финала турнира преодолели Рада Золотарёва, Мария Макарова и Екатерина Тупицына. Александра Малова не смогла пробиться в 1/8 финала турнира.

Юниорский Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 23 января по 1 февраля.