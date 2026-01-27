Арина Соболенко — Ива Йович: белоруска в упорной борьбе выиграла первый сет на AO-2026

В эти минуты проходит матч четвёртого круга Australian Open — 2026, в котором первая ракетка мира 27-летняя белоруска Арина Соболенко встречается с 27-м номером рейтинга WTA 18-летней американкой Ивой Йович.

Белоруска выиграла первый сет в упорной борьбе со счётом 6:3. По ходу партии Арина один раз сделала брейк и потратила на победу 60 минут.

Напомним, данная очная встреча первая между Соболенко и Йович.

В 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии победительница матча Соболенко — Йович встретится с сильнейшей в противостоянии украинской спортсменки Элины Свитолиной и Кори Гауфф из США.

Путь к успеху Арины Соболенко: