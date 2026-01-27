Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Ива Йович: белоруска в упорной борьбе выиграла первый сет в 1/4 финала на Australian Open — 2026

Арина Соболенко — Ива Йович: белоруска в упорной борьбе выиграла первый сет на AO-2026
Комментарии

В эти минуты проходит матч четвёртого круга Australian Open — 2026, в котором первая ракетка мира 27-летняя белоруска Арина Соболенко встречается с 27-м номером рейтинга WTA 18-летней американкой Ивой Йович.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

Белоруска выиграла первый сет в упорной борьбе со счётом 6:3. По ходу партии Арина один раз сделала брейк и потратила на победу 60 минут.

Напомним, данная очная встреча первая между Соболенко и Йович.

В 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии победительница матча Соболенко — Йович встретится с сильнейшей в противостоянии украинской спортсменки Элины Свитолиной и Кори Гауфф из США.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
Только один участник 1/4 финала в мужском одиночном AO-2026 не входит в топ-8 рейтинга ATP

Путь к успеху Арины Соболенко:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android