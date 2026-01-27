Арина Соболенко — Ива Йович: белоруска в упорной борьбе выиграла первый сет на AO-2026
В эти минуты проходит матч четвёртого круга Australian Open — 2026, в котором первая ракетка мира 27-летняя белоруска Арина Соболенко встречается с 27-м номером рейтинга WTA 18-летней американкой Ивой Йович.
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
27
Ива Йович
И. Йович
Белоруска выиграла первый сет в упорной борьбе со счётом 6:3. По ходу партии Арина один раз сделала брейк и потратила на победу 60 минут.
Напомним, данная очная встреча первая между Соболенко и Йович.
В 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии победительница матча Соболенко — Йович встретится с сильнейшей в противостоянии украинской спортсменки Элины Свитолиной и Кори Гауфф из США.
Материалы по теме
Путь к успеху Арины Соболенко:
