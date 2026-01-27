Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Таунсенд/Мектич — Хромачёва/Харрисон, результат матча 27 января 2026, счет 2:0, 1/4 финала, микст Australian Open — 2026

Ирина Хромачёва не смогла выйти в полуфинал Australian Open – 2026 в миксте
Комментарии

Российская теннисистка Ирина Хромачёва в паре с американцем Кристианом Харрисоном не смогла выйти в полуфинал Australian Open – 2026 в миксте. На стадии четвертьфинала они проиграли американо-хорватскому дуэту Тэйлор Таунсенд/Никола Мектич со счётом 4:6, 2:6.

Australian Open — микст. 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:15 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Т. Таунсенд Н. Мектич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Кристиан Харрисон
США
Кристиан Харрисон
И. Хромачёва К. Харрисон

Встреча продлилась 1 час 2 минуты. За это время Хромачёва и Харрисон сделали пять эйсов и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти. На счету их соперников семь подач навылет и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира Тэйлор Таунсенд и Никола Мектич сыграют с победителем пары Оливия Гадеки (Австралия)/Джон Пирс (Австралия) – Александра Крунич (Сербия)/ Мате Павич (Хорватия).

Календарь Australian Open - 2026 в миксте
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в миксте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android