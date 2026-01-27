Ирина Хромачёва не смогла выйти в полуфинал Australian Open – 2026 в миксте
Российская теннисистка Ирина Хромачёва в паре с американцем Кристианом Харрисоном не смогла выйти в полуфинал Australian Open – 2026 в миксте. На стадии четвертьфинала они проиграли американо-хорватскому дуэту Тэйлор Таунсенд/Никола Мектич со счётом 4:6, 2:6.
Australian Open — микст. 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:15 МСК
Тэйлор Таунсенд
Никола Мектич
Т. Таунсенд Н. Мектич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Ирина Хромачёва
Кристиан Харрисон
И. Хромачёва К. Харрисон
Встреча продлилась 1 час 2 минуты. За это время Хромачёва и Харрисон сделали пять эйсов и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти. На счету их соперников семь подач навылет и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В полуфинале турнира Тэйлор Таунсенд и Никола Мектич сыграют с победителем пары Оливия Гадеки (Австралия)/Джон Пирс (Австралия) – Александра Крунич (Сербия)/ Мате Павич (Хорватия).
