Ирина Хромачёва не смогла выйти в полуфинал Australian Open – 2026 в миксте

Российская теннисистка Ирина Хромачёва в паре с американцем Кристианом Харрисоном не смогла выйти в полуфинал Australian Open – 2026 в миксте. На стадии четвертьфинала они проиграли американо-хорватскому дуэту Тэйлор Таунсенд/Никола Мектич со счётом 4:6, 2:6.

Встреча продлилась 1 час 2 минуты. За это время Хромачёва и Харрисон сделали пять эйсов и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти. На счету их соперников семь подач навылет и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира Тэйлор Таунсенд и Никола Мектич сыграют с победителем пары Оливия Гадеки (Австралия)/Джон Пирс (Австралия) – Александра Крунич (Сербия)/ Мате Павич (Хорватия).