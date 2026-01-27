Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Ива Йович, результат матча 27 января 2026, счёт 2:0, 1/4 финала Australian Open — 2026

Арина Соболенко вышла в полуфинал AO-2026, обыграв с «баранкой» Иву Йович
Комментарии

В ночь с 26 на 27 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (первый посев) и 27-й в рейтинге WTA американкой Ивой Йович (29-й посев). Встреча закончилась победой Соболенко в двух сетах — 6:3, 6:0.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Соболенко шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Йович выполнила один эйс при одной двойной ошибке и не использовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко встретится с победительницей матча между третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США (третий посев) и 12-й в рейтинге WTA украинкой Элиной Свитолиной (12-й посев).

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android