Арина Соболенко вышла в полуфинал AO-2026, обыграв с «баранкой» Иву Йович

В ночь с 26 на 27 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (первый посев) и 27-й в рейтинге WTA американкой Ивой Йович (29-й посев). Встреча закончилась победой Соболенко в двух сетах — 6:3, 6:0.
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Соболенко шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Йович выполнила один эйс при одной двойной ошибке и не использовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.
В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко встретится с победительницей матча между третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США (третий посев) и 12-й в рейтинге WTA украинкой Элиной Свитолиной (12-й посев).
