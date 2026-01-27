Арина Соболенко, AO-2026: результаты матчей 27 января, следующий соперник, путь до титула

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко провела пятый матч основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный оставшийся турнирный путь Арины Соболенко до титула.

Результаты Арины Соболенко на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — 6:4, 6:1;

1/32 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжосюань Бай (Китай) — 6:3, 6:1;

1/16 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Потапова (Австрия) — 7:6 (7:4), 7:6 (9:7);

1/8 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Виктория Мбоко (Канада, 17) — 6:1, 7:6 (7:1);

1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ива Йович (США, 29) — 6:3, 6:0;

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3) / Элина Свитолина (Украина, 12);

Возможная сетка до титула:

финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).