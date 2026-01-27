«Не смотрите на счёт». Арина Соболенко отреагировала на выход в полуфинал Australian Open

В ночь с 26 на 27 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 завершился четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (первый посев) и 27-й в рейтинге WTA американкой Ивой Йович (29-й посев). Встреча закончилась победой Соболенко в двух сетах — 6:3, 6:0. После победы спортсменка прококмментировала свой успех.

«Да, этот подросток серьёзно проверил меня в последних двух раундах — невероятный игрок. Матч был очень тяжёлым. Не смотрите на счёт, всё было совсем не просто. Она показывала потрясающий теннис, заставила меня подняться на уровень выше, и я безумно рада победе. Это была настоящая битва», — заявила Арина в интервью на корте.

Соболенко встретится с победительницей матча между третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США (третий посев) и 12-й в рейтинге WTA украинкой Элиной Свитолиной (12-й посев).

Первая ракетка мира Арина Соболенко уже приехала в Мельбурн