Теннис

Александр Зверев — Лёнер Тьен: Зверев взял первый сет четвертьфинала AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/4 финала в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым (третий посев) и 29-м в мировом рейтинге Лёнером Тьеном из США (25-й посев). Первая партия осталась за Зверевым со счётом 6:3.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6
3 		6
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Решающим в этом сете стал шестой гейм на подаче Тьена при счёте 3:2 в пользу Зверева, который удалось забрать Александру.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии победитель матча Зверев — Тьен встретится с сильнейшим в противостоянии первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса (первый посев) и шестого в мировом рейтинге Алекса де Минора из Австралии (шестой посев).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
