Александр Зверев — Лёнер Тьен: Зверев взял первый сет четвертьфинала AO-2026
Поделиться
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/4 финала в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым (третий посев) и 29-м в мировом рейтинге Лёнером Тьеном из США (25-й посев). Первая партия осталась за Зверевым со счётом 6:3.
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:45 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|
|6
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Решающим в этом сете стал шестой гейм на подаче Тьена при счёте 3:2 в пользу Зверева, который удалось забрать Александру.
В полуфинале Открытого чемпионата Австралии победитель матча Зверев — Тьен встретится с сильнейшим в противостоянии первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса (первый посев) и шестого в мировом рейтинге Алекса де Минора из Австралии (шестой посев).
Комментарии
- 27 января 2026
-
06:22
-
05:57
-
05:49
-
05:15
-
04:44
-
04:19
-
03:58
-
02:42
-
02:10
-
01:30
-
01:22
-
01:08
-
00:48
-
00:37
-
00:28
-
00:28
-
00:04
- 26 января 2026
-
23:48
-
23:44
-
23:31
-
23:02
-
23:01
-
22:49
-
22:41
-
22:09
-
22:00
-
21:46
-
21:41
-
20:58
-
20:44
-
20:34
-
20:19
-
20:06
-
19:39
-
19:33