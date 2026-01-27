Александр Зверев — Лёнер Тьен: американец сравнял счёт в четвертьфинале AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/4 финала в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым (третий посев) и 29-м в мировом рейтинге Лёнером Тьеном из США (25-й посев). Вторая партия осталась за Тьеном на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5), ранее первый сет выиграл Зверев — 6:3.

Соперники удерживали свою подачу в течение всей партии, при счёте 5:5 на тай-брейке эффективнее сыграл теннисист из США.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии победитель матча Зверев — Тьен встретится с сильнейшим в противостоянии первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса (первый посев) и шестого в мировом рейтинге Алекса де Минора из Австралии (шестой посев).