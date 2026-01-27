Александр Зверев — Лёнер Тьен: Зверев снова вышел вперёд в четвертьфинале AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/4 финала в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым (третий посев) и 29-м в мировом рейтинге Лёнером Тьеном из США (25-й посев). Третья партия осталась за Зверевым со счётом 6:1, текущий счёт по сетам 2:1 в пользу представителя Германии.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 5
|6
|6
|
|7 7
|1
|6
Александру удались два брейка подряд — в четвёртом и шестом геймах третьего сета, благодаря чему он выиграл пять геймов кряду.
Ранее первая партия осталась за Зверевым со счётом 6:3, вторую на тай-брейке выиграл Тьен — 7:6 (7:5).
В полуфинале Открытого чемпионата Австралии победитель матча Зверев — Тьен встретится с сильнейшим в противостоянии первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса (первый посев) и шестого в мировом рейтинге Алекса де Минора из Австралии (шестой посев).
- 27 января 2026
-
08:30
-
08:00
-
07:56
-
07:30
-
07:30
-
06:22
-
05:57
-
05:49
-
05:15
-
04:44
-
04:19
-
03:58
-
02:42
-
02:10
-
01:30
-
01:22
-
01:08
-
00:48
-
00:37
-
00:28
-
00:28
-
00:04
- 26 января 2026
-
23:48
-
23:44
-
23:31
-
23:02
-
23:01
-
22:49
-
22:41
-
22:09
-
22:00
-
21:46
-
21:41
-
20:58
-
20:44