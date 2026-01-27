Александр Зверев — Лёнер Тьен: Зверев снова вышел вперёд в четвертьфинале AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/4 финала в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым (третий посев) и 29-м в мировом рейтинге Лёнером Тьеном из США (25-й посев). Третья партия осталась за Зверевым со счётом 6:1, текущий счёт по сетам 2:1 в пользу представителя Германии.

Александру удались два брейка подряд — в четвёртом и шестом геймах третьего сета, благодаря чему он выиграл пять геймов кряду.

Ранее первая партия осталась за Зверевым со счётом 6:3, вторую на тай-брейке выиграл Тьен — 7:6 (7:5).

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии победитель матча Зверев — Тьен встретится с сильнейшим в противостоянии первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса (первый посев) и шестого в мировом рейтинге Алекса де Минора из Австралии (шестой посев).