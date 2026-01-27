Скидки
27 января главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, НХЛ, КХЛ, теннис, Australian Open — 2026, баскетбол, НБА

Соболенко — в полуфинале AO-2026, шат-ауты Сорокина и Василевского в НХЛ. Главное к утру
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в полуфинал Australian Open — 2026, переиграв с «баранкой» американку Иву Йович, российские вратари Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») отыграли «на ноль» свои матчи НХЛ, 19-летний разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин включён в число участников Матча восходящих звёзд НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Арина Соболенко вышла в полуфинал AO-2026, обыграв с «баранкой» Иву Йович.
  2. Шат-аут Сорокина принёс «Айлендерс» выездную победу над «Филадельфией», у Цыплакова ассист.
  3. Ассисты Кучерова и шат-аут Василевского помогли «Тампе» обыграть «Юту».
  4. Егор Дёмин стал третьим представителем России в истории Матчей восходящих звёзд НБА.
  5. «Ливерпуль» подпишет русско-нигерийского защитника Ифеаньи Ндукве из «Аустрии».
  6. Илья Сорокин оформил шестой «сухой» матч в сезоне и лидирует в НХЛ с отрывом.
  7. «Барселона» устно согласовала новый контракт с Фермином Лопесом — Романо.
  8. Андрей Василевский обошёл Евгения Набокова по победам в НХЛ.
  9. Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в НХЛ.
  10. Хет-трик Экхольма и гол+пас Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Анахайм».
  11. «Сибирь» вырвала победу у «Торпедо», забросив три шайбы на последней минуте.
  12. Минское «Динамо» проиграло «Салавату Юлаеву» в овертайме.
  13. Дабл-дабл Дончича и 24 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго» в НБА.
  14. Анна Пушкарёва вышла в 1/8 финала юниорского Australian Open.
Результаты матчей НХЛ на 27 января 2026 года
Новости. Теннис
