Соболенко — в полуфинале AO-2026, шат-ауты Сорокина и Василевского в НХЛ. Главное к утру

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в полуфинал Australian Open — 2026, переиграв с «баранкой» американку Иву Йович, российские вратари Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») отыграли «на ноль» свои матчи НХЛ, 19-летний разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин включён в число участников Матча восходящих звёзд НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».