Александр Зверев переиграл Лёнера Тьена и пробился в полуфинал Australian Open — 2026

В ночь с 26 на 27 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым (третий посев) и 29-м в мировом рейтинге Лёнером Тьеном из США (25-й посев). Встреча закончилась победой Зверева в четырёх партиях — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев сыграет с сильнейшим в противостоянии первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса (первый посев) и шестого в мировом рейтинге Алекса де Минора из Австралии (шестой посев).