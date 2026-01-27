Скидки
Теннис

«Трудно поверить». Арина Соболенко — о выходе в полуфинал Australian Open — 2026

Арина Соболенко
Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о выходе в 1/2 финала Australian Open — 2026. Сегодня, 27 января, она обыграла американскую теннисистку Иву Йович со счётом 6:3, 6:0.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

«Когда я нахожусь на турнире, я никогда не думаю о статистике, хотя, конечно, в какой-то момент мы все задумываемся о том, какого уровня можем достичь. Если честно, это [выход в 1/2 финала] звучит невероятно, даже трудно поверить. Мы же понимаем, насколько особенными являются такие достижения, но больше всего мне помогает постоянная включённость в игру, умение не терять фокус, концентрироваться исключительно на том, что зависит от меня. Именно это и привело меня к такому уровню постоянства», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В полуфинале АО-2026 Арина Соболенко сыграет с Кори Гауфф или Элиной Свитолиной.

Соболенко — в 4-й раз подряд в полуфинале AO! Арина повесила «баранку» главной сенсации
Соболенко — в 4-й раз подряд в полуфинале AO! Арина повесила «баранку» главной сенсации
