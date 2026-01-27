«Трудно поверить». Арина Соболенко — о выходе в полуфинал Australian Open — 2026

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о выходе в 1/2 финала Australian Open — 2026. Сегодня, 27 января, она обыграла американскую теннисистку Иву Йович со счётом 6:3, 6:0.
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
«Когда я нахожусь на турнире, я никогда не думаю о статистике, хотя, конечно, в какой-то момент мы все задумываемся о том, какого уровня можем достичь. Если честно, это [выход в 1/2 финала] звучит невероятно, даже трудно поверить. Мы же понимаем, насколько особенными являются такие достижения, но больше всего мне помогает постоянная включённость в игру, умение не терять фокус, концентрироваться исключительно на том, что зависит от меня. Именно это и привело меня к такому уровню постоянства», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В полуфинале АО-2026 Арина Соболенко сыграет с Кори Гауфф или Элиной Свитолиной.
