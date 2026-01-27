Скидки
Арина Соболенко рассказала о поддержке команды на Australian Open — 2026

Арина Соболенко рассказала о поддержке команды на Australian Open — 2026
Арина Соболенко
Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о своей команде после четвертьфинала АО-2026. В этом матче она одолела Иву Иович со счётом 6:3, 6:0.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

«Мне нравится, когда они угадывают, что мне нужно, тем более они меня отлично знают. Иногда даже я сама не понимаю, чего именно хочу, а они предлагают варианты. Бывает, что мне нужен тактический совет, а порой просто чтобы меня охладили. Иногда мне важна поддержка, а иногда чтобы они просто помолчали (смеётся). Очень повезло с командой: они знают меня едва ли не лучше, чем я сама, всегда дают правильную информацию и ведут себя именно так, как нужно. Я понимаю, что со мной непросто», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В полуфинале АО-2026 Арина Соболенко сыграет с Кори Гауфф или Элиной Свитолиной.

