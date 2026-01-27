Арина Соболенко рассказала о поддержке команды на Australian Open — 2026

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о своей команде после четвертьфинала АО-2026. В этом матче она одолела Иву Иович со счётом 6:3, 6:0.

«Мне нравится, когда они угадывают, что мне нужно, тем более они меня отлично знают. Иногда даже я сама не понимаю, чего именно хочу, а они предлагают варианты. Бывает, что мне нужен тактический совет, а порой просто чтобы меня охладили. Иногда мне важна поддержка, а иногда чтобы они просто помолчали (смеётся). Очень повезло с командой: они знают меня едва ли не лучше, чем я сама, всегда дают правильную информацию и ведут себя именно так, как нужно. Я понимаю, что со мной непросто», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В полуфинале АО-2026 Арина Соболенко сыграет с Кори Гауфф или Элиной Свитолиной.