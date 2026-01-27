Скидки
Главная Теннис Новости

Александр Зверев, AO-2026: результаты матчей 27 января, следующий соперник, путь до титула

Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев провёл четвертьфинальный матч турнира Australian Open — 2026 в основной сетке в мужском одиночном разряде, где посеян под третьим номером. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Александра Зверева до титула.

Результаты Александра Зверева на Australian Open — 2026:

  • 1/64 финала: Александр Зверев (Германия) — Габриэль Диалло (Канада) — 6:7, 6:1, 6:4, 6:2;
  • 1/32 финала: Александр Зверев (Германия) – Александр Мюллер (Франция) – 6:3, 4:6, 6:3, 6:4;
  • 1/16 финала: Александр Зверев (Германия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:5, 4:6, 6:3, 6:1;
  • 1/8 финала: Александр Зверев (Германия) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 6:2, 6:4, 6:4;
  • 1/4 финала: Александр Зверев (Германия) — Лёнер Тьен (США) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).

Следующий матч на Australian Open – 2026:

  • 1/2 финала: Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания, 1)/Алекс де Минор (Австралия, 6).

Возможная сетка до титула:

  • финал: Янник Синнер (Италия, 2).
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
