«Да, жара была серьёзная». Соболенко — о температуре воздуха во время 1/4 финала AO-2026

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о погодных условиях во время четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии — 2026. В этом матче она одолела Иву Иович со счётом 6:3, 6:0. Температура воздуха в Мельбурне сегодня, 27 января, достигла 40 ℃.
«К концу матча на корте стало очень жарко, поэтому я рада, что крышу закрыли, пусть и наполовину. У нас появилась тень сзади корта, где можно было спрятаться. Да, жара была серьёзная. Думаю, женщины просто сильнее мужчин, поэтому потом крышу пришлось закрывать уже для них (смеётся).
Я знала, что в начале матча нас не заставят играть при такой жаре: если бы температура дошла до отметки 5, крышу закрыли бы, так что я была спокойна. Но когда мы закончили, показатель был около 4,4, что тоже довольно жарко. Рада, что смогла справиться», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В полуфинале АО-2026 Арина Соболенко сыграет с Кори Гауфф (США) или Элиной Свитолиной (Украина).
