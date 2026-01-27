Скидки
Теннис

«Да, жара была серьёзная». Соболенко — о температуре воздуха во время 1/4 финала AO-2026

Арина Соболенко
Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о погодных условиях во время четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии — 2026. В этом матче она одолела Иву Иович со счётом 6:3, 6:0. Температура воздуха в Мельбурне сегодня, 27 января, достигла 40 ℃.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

«К концу матча на корте стало очень жарко, поэтому я рада, что крышу закрыли, пусть и наполовину. У нас появилась тень сзади корта, где можно было спрятаться. Да, жара была серьёзная. Думаю, женщины просто сильнее мужчин, поэтому потом крышу пришлось закрывать уже для них (смеётся).

Я знала, что в начале матча нас не заставят играть при такой жаре: если бы температура дошла до отметки 5, крышу закрыли бы, так что я была спокойна. Но когда мы закончили, показатель был около 4,4, что тоже довольно жарко. Рада, что смогла справиться», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В полуфинале АО-2026 Арина Соболенко сыграет с Кори Гауфф (США) или Элиной Свитолиной (Украина).

