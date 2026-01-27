Арина Соболенко: некоторые тик-токи я делаю ради психического здоровья

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, меняет ли тактику и подход к турниру во время решающей стадии. Она отметила, что может позволить себе отдохнуть и снимать ролики в социальных сетях. Сегодня, 27 января, она обыграла американскую теннисистку Иву Йович в четвертьфинале АО-2026 со счётом 6:3, 6:0.

— Меняются ли ваше поведение и мышление на этой стадии турнира?

— Практически ничего не меняется — всё так же, как и в начале соревнований. По-прежнему остаётся много обязательств перед спонсорами, хотя некоторые тик-токи я делаю ради собственного психического здоровья (смеётся). Я стараюсь максимально концентрироваться на следующем матче, но до его начала позволяю себе расслабиться и делать то, что мне нравится: поужинать, посмотреть Netflix. Каждый день — разный, иногда даже выбираюсь за покупками. Я доверяю себе: если мне хочется что-то сделать, то делаю это, и всё», — сказала Соболенко на пресс-конференции.