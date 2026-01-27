Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко: некоторые тик-токи я делаю ради психического здоровья

Арина Соболенко: некоторые тик-токи я делаю ради психического здоровья
Арина Соболенко
Комментарии

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, меняет ли тактику и подход к турниру во время решающей стадии. Она отметила, что может позволить себе отдохнуть и снимать ролики в социальных сетях. Сегодня, 27 января, она обыграла американскую теннисистку Иву Йович в четвертьфинале АО-2026 со счётом 6:3, 6:0.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

— Меняются ли ваше поведение и мышление на этой стадии турнира?
— Практически ничего не меняется — всё так же, как и в начале соревнований. По-прежнему остаётся много обязательств перед спонсорами, хотя некоторые тик-токи я делаю ради собственного психического здоровья (смеётся). Я стараюсь максимально концентрироваться на следующем матче, но до его начала позволяю себе расслабиться и делать то, что мне нравится: поужинать, посмотреть Netflix. Каждый день — разный, иногда даже выбираюсь за покупками. Я доверяю себе: если мне хочется что-то сделать, то делаю это, и всё», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Да, жара была серьёзная». Соболенко — о температуре воздуха во время 1/4 финала AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android