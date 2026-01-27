«Не понимаю, почему это запрещено». Соболенко — об использовании биометрического браслета

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о запрете играть с биометрическим браслетом на ТБШ. Она отметила, что выходит на корт с данным инструментом для мониторинга здоровья на турнирах под эгидой WTA.

«Мы получили электронное письмо от ITF с полным разрешением на использование этого девайса на корте. Я не знала, что турниры «Большого шлема» решили по-другому. Честно говоря, не понимаю почему, ведь мы используем его весь год. На всех турнирах WTA мы играем с инструментом для мониторинга здоровья. Поэтому мне непонятно, почему на ТБШ это запрещено. Очень надеюсь, что они пересмотрят своё решение и разрешат игрокам следить за состоянием своего организма», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Сегодня, 27 января, Арина Соболенко обыграла американскую теннисистку Иву Йович в четвертьфинале АО-2026 со счётом 6:3, 6:0.