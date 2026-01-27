«Рад вернуться в полуфинал». Зверев — после победы над Тьеном в 1/4 финала Australian Open

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, в четвертьфинале Australian Open — 2026 обыгравший соперника из США Лёнера Тьена, прокомментировал свою победу.

«Лёнер показал невероятную игру с задней линии. Думаю, я очень давно не встречал никого, кто так хорошо играет с задней линии. Не знаю, что Майкл Чанг с ним сделал в межсезонье, но его игра просто потрясающая. Вероятно, я бы не выиграл сегодня без своих 20 эйсов. Конечно, я очень доволен своей подачей. В целом рад вернуться в полуфинал», – сказал Зверев в интервью на корте после матча.

В полуфинале турнира Зверев сыграет с победителем матча между первой ракеткой миром Карлосом Алькарасом и австралийцем Алексом де Минором.