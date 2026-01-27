«Рад вернуться в полуфинал». Зверев — после победы над Тьеном в 1/4 финала Australian Open
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, в четвертьфинале Australian Open — 2026 обыгравший соперника из США Лёнера Тьена, прокомментировал свою победу.
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:45 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 5
|6
|7 7
|
|7 7
|1
|6 3
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
«Лёнер показал невероятную игру с задней линии. Думаю, я очень давно не встречал никого, кто так хорошо играет с задней линии. Не знаю, что Майкл Чанг с ним сделал в межсезонье, но его игра просто потрясающая. Вероятно, я бы не выиграл сегодня без своих 20 эйсов. Конечно, я очень доволен своей подачей. В целом рад вернуться в полуфинал», – сказал Зверев в интервью на корте после матча.
В полуфинале турнира Зверев сыграет с победителем матча между первой ракеткой миром Карлосом Алькарасом и австралийцем Алексом де Минором.
