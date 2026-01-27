Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Рад вернуться в полуфинал». Зверев — после победы над Тьеном в 1/4 финала Australian Open

«Рад вернуться в полуфинал». Зверев — после победы над Тьеном в 1/4 финала Australian Open
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, в четвертьфинале Australian Open — 2026 обыгравший соперника из США Лёнера Тьена, прокомментировал свою победу.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6 7 7
3 		7 7 1 6 3
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«Лёнер показал невероятную игру с задней линии. Думаю, я очень давно не встречал никого, кто так хорошо играет с задней линии. Не знаю, что Майкл Чанг с ним сделал в межсезонье, но его игра просто потрясающая. Вероятно, я бы не выиграл сегодня без своих 20 эйсов. Конечно, я очень доволен своей подачей. В целом рад вернуться в полуфинал», – сказал Зверев в интервью на корте после матча.

В полуфинале турнира Зверев сыграет с победителем матча между первой ракеткой миром Карлосом Алькарасом и австралийцем Алексом де Минором.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Зверев одолел Тьена в 1/4 финала АО! Соболенко победила, Хромачёва проиграла. LIVE!
Live
Зверев одолел Тьена в 1/4 финала АО! Соболенко победила, Хромачёва проиграла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android