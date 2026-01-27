Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко оценила возможную встречу со Свитолиной или Гауфф в полуфинале AO-2026

Арина Соболенко оценила возможную встречу со Свитолиной или Гауфф в полуфинале AO-2026
Арина Соболенко
Комментарии

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как относится к своей возможной сопернице в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Ею станет сильнейшая в матче 1/4 финала с участием Кори Гауфф (США) и Элины Свитолиной (Украина).

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:00 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Не имеет значения, с кем я именно сыграю в полуфинале. Это в любом случае будет серьёзная битва против выдающейся соперницы. Думаю, мой подход останется тем же: сосредоточиться на себе и своей игре, бороться за каждое очко. Ментально ничего не меняется. Конечно, где-то в глубине души мы все хотим выиграть турнир, но я стараюсь смещать фокус на правильные вещи. Хочу идти шаг за шагом и просто показывать свой максимум в каждом матче, в каждом розыгрыше. Это и есть мой подход», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее Арина Соболенко обыграла американскую теннисистку Иву Йович в четвертьфинале АО-2026 со счётом 6:3, 6:0.

Материалы по теме
«Не понимаю, почему это запрещено». Соболенко — об использовании биометрического браслета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android