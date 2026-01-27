Арина Соболенко оценила возможную встречу со Свитолиной или Гауфф в полуфинале AO-2026

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как относится к своей возможной сопернице в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Ею станет сильнейшая в матче 1/4 финала с участием Кори Гауфф (США) и Элины Свитолиной (Украина).

«Не имеет значения, с кем я именно сыграю в полуфинале. Это в любом случае будет серьёзная битва против выдающейся соперницы. Думаю, мой подход останется тем же: сосредоточиться на себе и своей игре, бороться за каждое очко. Ментально ничего не меняется. Конечно, где-то в глубине души мы все хотим выиграть турнир, но я стараюсь смещать фокус на правильные вещи. Хочу идти шаг за шагом и просто показывать свой максимум в каждом матче, в каждом розыгрыше. Это и есть мой подход», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее Арина Соболенко обыграла американскую теннисистку Иву Йович в четвертьфинале АО-2026 со счётом 6:3, 6:0.