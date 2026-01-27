Зверев рассказал, почему решил создать фонд поддержки детей-диабетиков

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, почему у него появилась идея создать фонд поддержки больных диабетом детей и какую роль в его жизни играет эта организация.
В четвертьфинале турнира Australian Open Зверев обыграл американского теннисиста Лёнера Тьена.
«Я основал свой фонд не только для спортсменов с диабетом, но и для детей с диабетом в целом. К сожалению, мы живём в мире, где далеко не каждая страна так же удачлива, как Австралия, США или Германия, откуда я родом, где у всех, кто болен диабетом, есть все необходимые лекарства и технологии…
Мы создали фонд, чтобы помогать детям. Я говорю «детям», потому что в большинстве неразвитых стран, если кто-то заболевает диабетом, он не доживает до определённого возраста. Мы хотим дать возможность обеспечить лекарствами, больницами и нормальной жизнью с диабетом во всём мире, а не только в развитых странах. Если когда-нибудь появится чемпион турнира «Большого шлема» среди людей с диабетом, даже если это буду не я, я буду самым счастливым человеком на свете. Если я смогу изменить жизнь хотя бы одного родителя или ребёнка, я буду самым счастливым человеком», — сказал Зверев в интервью на корте после матча.
Звереву был диагностирован сахарный диабет в раннем детстве. Об этом он публично признался в 2022 году.
