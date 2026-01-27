Скидки
Теннис

«Это было ожидаемо». Ива Йович оценила игру с Ариной Соболенко на AO-2026

Ива Йович
Комментарии

18-летняя американская теннисистка Ива Йович прокомментировала поражение в 1/4 финала АО-2026 от первой ракетки мира Арины Соболенко. Она уступила со счётом 3:6, 0:6.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

«Хорошо осознавала, в каком положении находилась, попадая на турнир. Разумеется, я должна быть очень довольна этим результатом. Проигрывать всегда тяжело, и это был не тот исход, на который я рассчитывала сегодня, но в целом уезжаю отсюда счастливой.

Я выходила на матч, не понимая до конца, чего ожидать на корте, как всё будет выглядеть вживую, ведь мы никогда не тренировались вместе. Это была наша первая встреча. Она сразу показала тот высочайший уровень, которым обладает. Это было ожидаемо, если учитывать все её невероятные достижения. Я пыталась найти баланс, адаптироваться к её игре, но у меня не получилось. Здесь нужно отдать ей должное за уровень, который она показала», — сказала Йович на пресс-конференции.

