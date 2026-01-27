«Восхищает, как он душит соперников». Йович назвала имя теннисиста, которым вдохновляется

18-летняя Ива Йович из США высказалась о 24-кратном победителе ТБШ Новаке Джоковиче. Она отметила, что сербский теннисист вдохновляет её из-за умения выстраивать игру.

«Меня восхищает то, как он душит соперников, как играет в ключевые моменты, на решающих розыгрышах. Он одинаково уверенно действует и в защите, и в атаке. Впечатляет, как он выстраивает свою игру. Помню, Андре Агасси сравнивал его с боксёром за умение наносить удары. Его подход к матчам невероятен. Надеюсь, что однажды смогу приблизиться к этому уровню», — сказала Йович на пресс-конференции.

Ранее Ива Йович показала лучший результат в своей карьере — она дошла до 1/4 финала АО-2026.