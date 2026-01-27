Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Восхищает, как он душит соперников». Йович назвала имя теннисиста, которым вдохновляется

«Восхищает, как он душит соперников». Йович назвала имя теннисиста, которым вдохновляется
Ива Йович
Комментарии

18-летняя Ива Йович из США высказалась о 24-кратном победителе ТБШ Новаке Джоковиче. Она отметила, что сербский теннисист вдохновляет её из-за умения выстраивать игру.

«Меня восхищает то, как он душит соперников, как играет в ключевые моменты, на решающих розыгрышах. Он одинаково уверенно действует и в защите, и в атаке. Впечатляет, как он выстраивает свою игру. Помню, Андре Агасси сравнивал его с боксёром за умение наносить удары. Его подход к матчам невероятен. Надеюсь, что однажды смогу приблизиться к этому уровню», — сказала Йович на пресс-конференции.

Ранее Ива Йович показала лучший результат в своей карьере — она дошла до 1/4 финала АО-2026.

Материалы по теме
«Это было ожидаемо». Ива Йович оценила игру с Ариной Соболенко на AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android