18-летняя Ива Йович — о жаре в Мельбурне: я не до конца привыкла к таким условиям
18-летняя американская теннисистка Ива Йович поделилась мнением относительно выступления в жаркую погоду во время 1/4 финала АО-2026. В этом матче она уступила Арине Соболенко со счётом 3:6, 0:6.
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
27
Ива Йович
И. Йович
«Было очень жарко. Возможно, я не до конца привыкла к таким условиям. Я адаптирована к климату Лос-Анджелеса, но постепенно учусь играть и в такой жаре. Очевидно, нужно быть в отличной физической форме и уметь выдерживать матч целиком. Но не думаю, что этот фактор сыграл какую-то роль — матч не был ни слишком длинным, ни хаотичным. В Мельбурне вообще непросто: в один день может быть холодно, а на следующий — экстремально жарко. Нужно быть готовой к самым разным условиям», — сказала Йович на пресс-конференции.
