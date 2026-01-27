Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

18-летняя Ива Йович — о жаре в Мельбурне: я не до конца привыкла к таким условиям

18-летняя Ива Йович — о жаре в Мельбурне: я не до конца привыкла к таким условиям
Ива Йович
Комментарии

18-летняя американская теннисистка Ива Йович поделилась мнением относительно выступления в жаркую погоду во время 1/4 финала АО-2026. В этом матче она уступила Арине Соболенко со счётом 3:6, 0:6.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

«Было очень жарко. Возможно, я не до конца привыкла к таким условиям. Я адаптирована к климату Лос-Анджелеса, но постепенно учусь играть и в такой жаре. Очевидно, нужно быть в отличной физической форме и уметь выдерживать матч целиком. Но не думаю, что этот фактор сыграл какую-то роль — матч не был ни слишком длинным, ни хаотичным. В Мельбурне вообще непросто: в один день может быть холодно, а на следующий — экстремально жарко. Нужно быть готовой к самым разным условиям», — сказала Йович на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Это было ожидаемо». Ива Йович оценила игру с Ариной Соболенко на AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android