Зверев — первый игрок, родившийся после 1990 года, который выходил в 10 полуфиналов ТБШ

Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 соперника из США Лёнера Тьена и вышел в полуфинал турнира.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6 7 7
3 		7 7 1 6 3
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Выход в полуфинал на текущем соревновании стал для Зверева 10-м на турнирах «Большого шлема» в карьере, что, согласно Opta, делает его первым игроком, достигшим данной отметки среди теннисистов, родившихся после 1990 года. Ранее этот рекорд принадлежал нынешней 12-й ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву.

Самое большое количество выходов в полуфинальные стадии турниров «Большого шлема» принадлежит действующему 38-летнему сербскому теннисисту, четвёртой ракетке мира Новаку Джоковичу (53 полуфинала).

