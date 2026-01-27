Зверев — первый игрок, родившийся после 1990 года, который выходил в 10 полуфиналов ТБШ
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 соперника из США Лёнера Тьена и вышел в полуфинал турнира.
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:45 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 5
|6
|7 7
|
|7 7
|1
|6 3
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Выход в полуфинал на текущем соревновании стал для Зверева 10-м на турнирах «Большого шлема» в карьере, что, согласно Opta, делает его первым игроком, достигшим данной отметки среди теннисистов, родившихся после 1990 года. Ранее этот рекорд принадлежал нынешней 12-й ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву.
Самое большое количество выходов в полуфинальные стадии турниров «Большого шлема» принадлежит действующему 38-летнему сербскому теннисисту, четвёртой ракетке мира Новаку Джоковичу (53 полуфинала).
Материалы по теме
Комментарии
- 27 января 2026
-
11:59
-
11:47
-
11:45
-
11:35
-
11:31
-
11:09
-
10:40
-
10:30
-
10:22
-
10:15
-
10:14
-
10:03
-
09:57
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:22
-
09:12
-
08:57
-
08:30
-
08:00
-
07:56
-
07:30
-
07:30
-
06:22
-
05:57
-
05:49
-
05:15
-
04:44
-
04:19
-
03:58
-
02:42
-
02:10