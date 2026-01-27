Йович рассказала о поддержке со стороны Джоковича на протяжении Australian Open — 2026

27-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович, в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 уступившая первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко, рассказала о поддержке со стороны сербского теннисиста Новака Джоковича во время турнира.

«Он отправлял мне сообщения с советами на протяжении раундов. Мы были на связи, и я чувствую, что нам удалось завязать небольшую дружбу, что просто потрясающе. Желаю ему всего наилучшего на оставшуюся часть турнира и надеюсь, что в течение года смогу проводить с ним больше времени и болеть за него, потому что он невероятен», — цитирует Йович Punto de Break.