Йович рассказала о поддержке со стороны Джоковича на протяжении Australian Open — 2026
Поделиться
27-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович, в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 уступившая первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко, рассказала о поддержке со стороны сербского теннисиста Новака Джоковича во время турнира.
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
27
Ива Йович
И. Йович
«Он отправлял мне сообщения с советами на протяжении раундов. Мы были на связи, и я чувствую, что нам удалось завязать небольшую дружбу, что просто потрясающе. Желаю ему всего наилучшего на оставшуюся часть турнира и надеюсь, что в течение года смогу проводить с ним больше времени и болеть за него, потому что он невероятен», — цитирует Йович Punto de Break.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 января 2026
-
11:59
-
11:47
-
11:45
-
11:35
-
11:31
-
11:09
-
10:40
-
10:30
-
10:22
-
10:15
-
10:14
-
10:03
-
09:57
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:22
-
09:12
-
08:57
-
08:30
-
08:00
-
07:56
-
07:30
-
07:30
-
06:22
-
05:57
-
05:49
-
05:15
-
04:44
-
04:19
-
03:58
-
02:42
-
02:10