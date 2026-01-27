«Где мой подарок?» Марат Сафин пошутил в свой день рождения на Australian Open — 2026

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин пошутил после матча на турнире легенд в рамках Открытого чемпионата Австралии — 2026. Сегодня, 27 января, ему исполнилось 46 лет, поэтому во время интервью на корте россиянин указал на отсутствие подарка для него. Экс-спортсмен в паре с Томми Хаасом уступил тандему Марка Филиппуссиса и Патрика Рафтера со счётом 6:4, 4:6, 6:10.

– Где мой подарок на день рождения? Я обязан был выиграть этот матч, ничего не знаю.

— Мне кажется, ты получил его 21 год назад, не так ли? 21 год с момента, как ты обыграл Ллейтона Хьюитта в Мельбурне.

– Я родился 21 год назад, так что это другая история (улыбается), — сказал Сафин в интервью на корте.