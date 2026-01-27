Гауфф — Свитолина: украинка уверенно забрала первый сет в 1/4 финала Australian Open

Украинская теннисистка 12-я ракетка мира Элина Свитолина уверенно взяла первый сет в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:1 она оказалась сильнее третьего номера рейтинга американки Кори Гауфф.

Матч длится уже 29 минут. За это время Свитолина реализовала три брейк-пойнта из трёх возможных, выполнила один эйс и не допустила ни одной двойной ошибки. Гауфф допустила три двойные ошибки, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух возможных.

В полуфинале турнира в Мельбурне сильнейшая из этой пары сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Она ранее одолела Иву Йович из США.