Гауфф — Свитолина: украинка уверенно забрала первый сет в 1/4 финала Australian Open
Поделиться
Украинская теннисистка 12-я ракетка мира Элина Свитолина уверенно взяла первый сет в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:1 она оказалась сильнее третьего номера рейтинга американки Кори Гауфф.
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:05 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|
|5
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Матч длится уже 29 минут. За это время Свитолина реализовала три брейк-пойнта из трёх возможных, выполнила один эйс и не допустила ни одной двойной ошибки. Гауфф допустила три двойные ошибки, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух возможных.
В полуфинале турнира в Мельбурне сильнейшая из этой пары сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Она ранее одолела Иву Йович из США.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 января 2026
-
11:59
-
11:47
-
11:45
-
11:35
-
11:31
-
11:09
-
10:40
-
10:30
-
10:22
-
10:15
-
10:14
-
10:03
-
09:57
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:22
-
09:12
-
08:57
-
08:30
-
08:00
-
07:56
-
07:30
-
07:30
-
06:22
-
05:57
-
05:49
-
05:15
-
04:44
-
04:19
-
03:58
-
02:42
-
02:10