Соболенко — третья с 1988 года участница восьми подряд полуфиналов ТБШ на харде

Соболенко — третья с 1988 года участница восьми подряд полуфиналов ТБШ на харде
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертьфинале Australian Open – 2026 обыграла представительницу США Иву Йович, занимающую в рейтинге WTA 27-ю строчку, и вышла в полуфинал турнира.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

Данный выход в полуфинал турнира «Большого шлема» на хардовом покрытии стал восьмым подряд для Соболенко. Начиная с 1988-го только три теннисистки, включая белоруску, достигали такой отметки – американка Линдсей Дэвенпорт и швейцарка Мартина Хингис.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
