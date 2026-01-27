Соболенко — третья с 1988 года участница восьми подряд полуфиналов ТБШ на харде

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертьфинале Australian Open – 2026 обыграла представительницу США Иву Йович, занимающую в рейтинге WTA 27-ю строчку, и вышла в полуфинал турнира.

Данный выход в полуфинал турнира «Большого шлема» на хардовом покрытии стал восьмым подряд для Соболенко. Начиная с 1988-го только три теннисистки, включая белоруску, достигали такой отметки – американка Линдсей Дэвенпорт и швейцарка Мартина Хингис.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.