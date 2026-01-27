Соболенко — третья с 1988 года участница восьми подряд полуфиналов ТБШ на харде
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертьфинале Australian Open – 2026 обыграла представительницу США Иву Йович, занимающую в рейтинге WTA 27-ю строчку, и вышла в полуфинал турнира.
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
27
Ива Йович
И. Йович
Данный выход в полуфинал турнира «Большого шлема» на хардовом покрытии стал восьмым подряд для Соболенко. Начиная с 1988-го только три теннисистки, включая белоруску, достигали такой отметки – американка Линдсей Дэвенпорт и швейцарка Мартина Хингис.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 января 2026
-
11:59
-
11:47
-
11:45
-
11:35
-
11:31
-
11:09
-
10:40
-
10:30
-
10:22
-
10:15
-
10:14
-
10:03
-
09:57
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:22
-
09:12
-
08:57
-
08:30
-
08:00
-
07:56
-
07:30
-
07:30
-
06:22
-
05:57
-
05:49
-
05:15
-
04:44
-
04:19
-
03:58
-
02:42
-
02:10