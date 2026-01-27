Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марат Сафин в паре с Томми Хаасом проиграл на турнире легенд Australian Open — 2026

Марат Сафин в паре с Томми Хаасом проиграл на турнире легенд Australian Open — 2026
Марат Сафин
Комментарии

Двукратный чемпион ТБШ, бывшая первая ракетка мира Марат Сафин в паре с Томми Хаасом из Германии (экс второй номер рейтинга) уступил тандему Марка Филиппуссиса (Австралия) и Патрика Рафтера (Австралия) на турнире легенд в рамках Открытого чемпионата Австралии — 2026. Счёт — 6:4, 4:6, 6:10.

Сегодня, 27 января, Сафину исполнилось 46 лет. Ранее спортсмен принял участие в турнире One Point Slam перед Australian Open — 2026. Там он уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

Отметим, что Сафин приехал на турнир в качестве тренера 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, с которым работает с весны 2025 года.

Материалы по теме
Сафин ловит кайф после возвращения в тур. От него все без ума, как и 25 лет назад
Сафин ловит кайф после возвращения в тур. От него все без ума, как и 25 лет назад
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android