Марат Сафин в паре с Томми Хаасом проиграл на турнире легенд Australian Open — 2026

Двукратный чемпион ТБШ, бывшая первая ракетка мира Марат Сафин в паре с Томми Хаасом из Германии (экс второй номер рейтинга) уступил тандему Марка Филиппуссиса (Австралия) и Патрика Рафтера (Австралия) на турнире легенд в рамках Открытого чемпионата Австралии — 2026. Счёт — 6:4, 4:6, 6:10.
Сегодня, 27 января, Сафину исполнилось 46 лет. Ранее спортсмен принял участие в турнире One Point Slam перед Australian Open — 2026. Там он уступил американцу Фрэнсису Тиафо.
Отметим, что Сафин приехал на турнир в качестве тренера 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, с которым работает с весны 2025 года.