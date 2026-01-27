Скидки
Теннис

Кори Гауфф — Элина Свитолина, результат матча 27 января 2026, счет 0:2, 1/4 финала Australian Open — 2026

Элина Свитолина разгромила Кори Гауфф в 1/4 финала Australian Open — 2026
Элина Свитолина
Комментарии

12-я ракетка мира с Украины Элина Свитолина одержала уверенную победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:1, 6:2 она оказалась сильнее третьего номера рейтинга американки Кори Гауфф.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:05 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Встреча длилась 59 минут. За это время Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнила четыре подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Гауфф допустила пять двойных ошибок, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух возможных.

В полуфинале турнира в Мельбурне Элина Свитолина сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Она ранее одолела Иву Йович из США.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Арина Соболенко оценила возможную встречу со Свитолиной или Гауфф в полуфинале AO-2026
Комментарии
