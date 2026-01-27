«Есть куда расти». Тьен — после поражения от Зверева в четвертьфинале Australian Open

Американский теннисист Лёнер Тьен, уступивший третьей ракетке мира представителю Германии Александру Звереву в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026, прокомментировал своё поражение.

«Мне было немного страшно играть на арене Рода Лэйвера. Я не смог выдержать свой лучший уровень, это будет отличным уроком для меня. Дойти до четвертьфинала турнира «Большого шлема» было одной из моих целей на этот год, и я её достиг, также чувствуя, что мне есть куда расти, особенно в подаче и в физической форме», — приводит слова Тьена Punto de Break.

Зверев далее сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Алексом де Минором.