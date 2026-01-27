Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Есть куда расти». Тьен — после поражения от Зверева в четвертьфинале Australian Open

«Есть куда расти». Тьен — после поражения от Зверева в четвертьфинале Australian Open
Комментарии

Американский теннисист Лёнер Тьен, уступивший третьей ракетке мира представителю Германии Александру Звереву в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026, прокомментировал своё поражение.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6 7 7
3 		7 7 1 6 3
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«Мне было немного страшно играть на арене Рода Лэйвера. Я не смог выдержать свой лучший уровень, это будет отличным уроком для меня. Дойти до четвертьфинала турнира «Большого шлема» было одной из моих целей на этот год, и я её достиг, также чувствуя, что мне есть куда расти, особенно в подаче и в физической форме», — приводит слова Тьена Punto de Break.

Зверев далее сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Алексом де Минором.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Гауфф уступила в 1/4 финала АО! Соболенко и Зверев победили, ждём Алькараса. LIVE!
Live
Гауфф уступила в 1/4 финала АО! Соболенко и Зверев победили, ждём Алькараса. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android