Тарпищев заявил о скором возвращении Вероники Кудерметовой на корт после операции

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что 32-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в скором времени вернётся на соревновательный корт после перенесённой накануне Нового года операции.

«Кудерметова начнёт сейчас играть. У неё была микрооперация, ничего там страшного не было», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Кудерметова пропустила все турниры австралийской серии начала 2026 года, включая Australian Open. О том, какую именно операцию она перенесла, спортсменка решила не сообщать.

В 2025 году Кудерметова в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс выиграла Уимблдон в женском парном разряде.