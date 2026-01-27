Кори Гауфф разбила ракетку после поражения в 1/4 финала AO-2026 от Свитолиной
Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф не сдержала эмоций и разбила свою ракетку в подтрибунном помещении после 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во встрече с Элиной Свитолиной американка сумела взять только три гейма.
Фото: кадр из трансляции
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:05 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Встреча длилась 59 минут. За это время Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнила четыре подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Гауфф допустила пять двойных ошибок, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух возможных.
В полуфинале турнира в Мельбурне Элина Свитолина сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Она ранее одолела Иву Йович из США.
Комментарии
