«Неплохо, неплохо». Элина Свитолина отреагировала на возвращение в топ-10 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала возвращение в топ-10 рейтинга после Australian Open — 2026. Добиться такого результата ей позволило успешное выступление в 1/4 финала турнира в Мельбурне. Сегодня, 27 января, украинка переиграла представительницу США Кори Гауфф со счётом 6:1, 6:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
— Не знаю, в курсе ли вы, но вы снова оказались в топ-10. Можно сказать, неплохой рабочий день?
— Неплохо, неплохо. Я очень довольна тем, как для меня складывается турнир. И, конечно, возвращение после декрета всегда было моей мечтой. Вернуться в топ-10 было моей целью. К сожалению, в прошлом году этого не произошло из-за того, что я завершила сезон после сентября. Но в межсезонье, когда мы тренировались, я сказала своему тренеру: «Я всё ещё хочу вернуться в топ-10». Это и было моей главной задачей на этот год, — сказала Свитолина в интервью на корте.
- 27 января 2026
-
13:27
-
13:26
-
13:09
-
12:59
-
12:43
-
12:35
-
12:31
-
12:20
-
12:18
-
12:04
-
11:59
-
11:47
-
11:45
-
11:35
-
11:31
-
11:09
-
10:40
-
10:30
-
10:22
-
10:15
-
10:14
-
10:03
-
09:57
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:22
-
09:12
-
08:57
-
08:30
-
08:00
-
07:56
-
07:30