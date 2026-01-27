Скидки
«Неплохо, неплохо». Элина Свитолина отреагировала на возвращение в топ-10 рейтинга WTA

«Неплохо, неплохо». Элина Свитолина отреагировала на возвращение в топ-10 рейтинга WTA
Элина Свитолина
Комментарии

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала возвращение в топ-10 рейтинга после Australian Open — 2026. Добиться такого результата ей позволило успешное выступление в 1/4 финала турнира в Мельбурне. Сегодня, 27 января, украинка переиграла представительницу США Кори Гауфф со счётом 6:1, 6:2.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:05 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

— Не знаю, в курсе ли вы, но вы снова оказались в топ-10. Можно сказать, неплохой рабочий день?
— Неплохо, неплохо. Я очень довольна тем, как для меня складывается турнир. И, конечно, возвращение после декрета всегда было моей мечтой. Вернуться в топ-10 было моей целью. К сожалению, в прошлом году этого не произошло из-за того, что я завершила сезон после сентября. Но в межсезонье, когда мы тренировались, я сказала своему тренеру: «Я всё ещё хочу вернуться в топ-10». Это и было моей главной задачей на этот год, — сказала Свитолина в интервью на корте.

