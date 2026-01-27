Элина Свитолина после Australian Open — 2026 вернётся в топ-10 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2026 поднимется на 10-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В режиме реального времени в активе украинки уже 3205 очков. Она сместила на 11-е место россиянку Екатерину Александрову.

Отметим, что Свитолина — бывшая третья ракетка мира. Наивысшей позиции в своей карьере она добилась 11 сентября 2017 года.

Сегодня, 27 января, Свитолина вышла в полуфинал АО-2026, в двух сетах обыграв третью ракетку мира Кори Гауфф. Счёт — 6:1, 6:2.

Встреча длилась 59 минут. За это время Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнила четыре подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Гауфф допустила пять двойных ошибок, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух возможных.