Элина Свитолина прокомментировала выход в полуфинал Australian Open — 2026

Элина Свитолина прокомментировала выход в полуфинал Australian Open — 2026
Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В 1/4 финала она обыграла Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:2. Для украинки выходит в эту стадию турнира в Мельбурне стал дебютным.

«Я стараюсь постоянно подталкивать себя вперёд. Очень довольна тем, как выступаю на этом турнире в Австралии. В целом поездка получилась для меня удачной. Я действительно счастлива выйти в полуфинал», — сказала Свитолина в интервью на корте.

В 1/2 финала АО-2026 Элина Свитолина встретится с Ариной Соболенко, которая ранее переиграла 18-летнюю американку Иву Йович.

